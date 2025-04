Funfarme realiza treinamento para aprimorar a detecção precoce de câncer

O evento, realizado no Centro de Convenções da FAMERP, reuniu 160 profissionais da saúde e áreas administrativas dos serviços dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde 15 (DRS 15).

A Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina, de Rio Preto, realizou, nesta terça-feira (8.abr), o evento “Cuidados Integrados: Capacitação e Educação sobre Câncer na Atenção Básica” com o objetivo de integrar ainda mais o complexo hospitalar com as secretarias e serviços de saúde de 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde 15 (DRS 15) para aprimorar ainda mais o atendimento e tratamento dos pacientes oncológicos.

O evento, realizado no Centro de Convenções da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), reuniu 160 profissionais da saúde e áreas administrativas dos serviços dos municípios, que assistiram a palestras de especialistas da Funfarme nas áreas de medicina, nutrição, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, enfermagem, serviço social, entre outras.

O objetivo da capacitação foi o de estreitar a relação do HB com a DRS-15, voltado para o diagnóstico precoce do câncer, e assim melhorar o acompanhamento desses pacientes desde a origem, explica o Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme.

“É importante que os profissionais estejam capacitados para realizar o diagnóstico precoce e estarem atentos para agilizar esse processo junto ao HB, evitando que os doentes cheguem tardiamente na instituição, com a doença em estágio mais avançado. Quanto mais cedo o tratamento é iniciado, melhores são as chances de cura”, cita.

Ministradas durante todo o dia, as palestras permitiram aos participantes terem uma visão ampla de como oferecerem a o cuidado integral e contínuo aos pacientes, o que envolve frentes como a nutrição, saúde mental, reabilitação física, tratamento odontológico, além do apoio social ao paciente e à sua família.

“Acreditamos que, com este evento, conseguimos sensibilizar as equipes de saúde para, junto com o nosso complexo hospitalar, podermos oferecer a melhor assistência possível aos pacientes oncológicos e seus familiares”, afirma o Dr. João Daniel Cardoso Guedes, médico oncologista do Hospital de Base de Rio Preto.

Ambulatório de Diagnóstico Precoce de Câncer

Visando potencializar o diagnóstico precoce na região, em outubro de 2024 a Funfarme estruturou o Ambulatório de Diagnóstico de Câncer do Instituto do Câncer do HB, para estreitar o caminho do paciente ao diagnóstico e possibilitar o tratamento adequado em tempo oportuno.

“A atenção primária da saúde é por onde o doente chega e tem acesso ao sistema de saúde. O ambulatório tem permitido o acesso rápido ao tratamento adequado, sem passar por tantas instâncias administrativas que normalmente geram um certo atraso no encaminhamento. Então, hoje, trabalhamos em duas frentes muito importantes, que é a capacitação para melhorar o diagnóstico precoce e permitindo, com o ambulatório, o acesso rápido aos pacientes com suspeita de câncer”, cita o diretor do Departamento Regional de Saúde 15 (DRS-15), Profº Dr. André Luciano Baitello.