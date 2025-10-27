DIG prende ladrão e esclarece furto de joias em Votuporanga 

De acordo com a Polícia Civil, R.L.M., de 40 anos, usuário de drogas, já conhecido nos meios policiais pela prática de diversos furtos, teria conseguido informações privilegiadas com a companheira que havia feito faxina na casa furtada.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) desvendaram um furto em residência, prendeu o principal suspeito e recuperou joias furtadas após o arrombamento do imóvel localizado no bairro Café, em Votuporanga/SP.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na tarde da última terça-feira (21.out), quando um ladrão pulou o portão da casa, arrombou a porta da sala e acessou o closet, de onde subtraiu diversas joias em ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 35 mil.

Cientes do crime, os agentes da DIG de Votuporanga iniciaram as investigações, sendo que, por meio de câmeras de segurança existentes no bairro puderam identificar que o suspeito se tratava de R.L.M., de 40 anos, usuário de drogas, já conhecido da equipe pela prática de diversos furtos.

Os policiais civis reconheceram também o veículo GM/Onix, de cor prata, utilizado no crime, como sendo de propriedade da companheira do suspeito.

Os investigadores descobriram ainda que no dia anterior ao crime, companheira de R.L.M., identificada como T.S.M., de 43 anos, fez faxina na casa furtada e provavelmente teria indicado a residência e o local exato onde estavam as joias, já que nada mais foi subtraído e o ladrão ficou no interior do imóvel por apenas 4 minutos.

De posse das informações, a DIG pediu à Justiça mandados de busca para dois endereços vinculados ao suspeito, além de um mandado de prisão preventiva contra R.L.M., que foram autorizados.

Na manhã do último sábado (26), os policiais civis deflagraram a operação, sendo que em um endereço localizado no bairro Cecap I, onde reside a companheira do suspeito, foram localizadas parte das joias subtraídas, as quais foram reconhecidas pelas vítimas.

Inicialmente, R.L.M., não foi localizado nos endereços, mas em diligências, os investigadores localizaram e prenderam o investigado em uma casa utilizada para uso de drogas no bairro Jardim Botânico.

Os agentes apresentaram R.L.M., na sede da DIG, onde em interrogatório, ele confessou o crime, sendo colocado à disposição da Justiça. As joias recuperadas, assim como o veículo utilizado na prática do furto, foram apreendidas.