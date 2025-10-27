Dia Mundial do AVC: Dr. João Ricardo Leão alerta sobre os sinais e a importância de agir rápido

No Brasil, estima-se que uma pessoa sofra um AVC a cada 5 minutos, e cerca de 100 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência da doença.

O Dia Mundial do AVC, celebrado na próxima quarta-feira (29.out), é um alerta global sobre o Acidente Vascular Cerebral, uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Mundial do AVC (WSO), 1 em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. No Brasil, estima-se que uma pessoa sofra um AVC a cada 5 minutos, e cerca de 100 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência da doença.

A boa notícia: reconhecer os sintomas rapidamente e acionar o socorro imediato salva vidas. Até 90% dos casos podem ser prevenidos ou tratados com eficácia quando o atendimento é rápido.

O médico neurologista Dr. João Ricardo Leão ensina um jeito simples de identificar sinais de AVC usando a sigla SAMU:

S – de Sorriso:

Observe se há assimetria no rosto ou sorriso torto.

A – de Abraço:

Note se um dos braços está fraco ou cai com facilidade.

M – de Música:

Ao falar ou cantar, perceba se há dificuldade para articular palavras.

U – de Urgência:

Se qualquer um desses sinais aparecer, é hora de agir imediatamente!

Ligue para o SAMU (192) — quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de sobrevivência e menor o risco de sequelas permanentes.

Este método rápido e fácil de lembrar é altamente resolutivo, pois permite identificar o AVC precocemente e acionar o atendimento que pode salvar vidas.

O Dr. João reforça: “No AVC, cada minuto faz diferença. Reconhecer os sinais e buscar socorro imediato pode salvar vidas e reduzir sequelas graves.”