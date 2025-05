DIG identifica inconstância em depoimento e revoga prisão de enteado e padrasto 

P.F.P.M., de 20 anos e T.S.A., de 38 anos, chegaram a ser presos no início da noite da última quarta-feira (7) e apontados como autores do homicídio que vitimou Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos, no bairro Chácara das Paineiras, no último sábado (3).

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP identificou inconsistências entre o depoimento de uma testemunha e as imagens de uma execução ocorrida no último sábado (3.mai), no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP.

Conforme noticiado pelo Diário, P.F.P.M., de 20 anos e T.S.A., de 38 anos, respectivamente enteado e padrasto, chegaram a ser presos no início da noite da última quarta-feira (7) e apontados como autores do homicídio que vitimou Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos. Contudo, a discrepância notada pela Polícia Civil levou à revogação da prisão dos dois homens, inicialmente detidos como suspeitos pelo crime.

A princípio a investigação apontava que o crime teria sido cometido por vingança, uma vez que estaria relacionada a outro episódio de violência, quando, supostamente, a mãe e companheira dos suspeitos detidos na última semana, teria se desentendido com Lindomar Barros dos Santos e sido agredida por ele.

Segundo o delegado titular da DIG, Tiago Madlum, a equipe analisou imagens do crime e constatou que os fatos registrados não correspondiam ao relato prestado pela testemunha, que havia afirmado ter presenciado o homicídio.

Diante das contradições, a mulher foi ouvida novamente, e a Delegacia de Investigações Gerais solicitou à Justiça a soltura dos investigados.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, que foi acatado pelo Judiciário, resultando na liberação dos dois suspeitos. Com isso, a investigação segue até o fechamento do inquérito.

A conduta da testemunha será alvo de investigação a fim de apurar se houve falso testemunho intencional ou quais fatores podem ter influenciado na inconstância das informações prestadas à DIG.