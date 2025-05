Mulher morre após ser espancada e arrastada em carro pelo ex-marido

Antes de morrer, vítima chegou a contar à polícia que decidiu pela separação, uma vez que o ex-marido estava usando cocaína e bebendo com frequência. Ela morreu na madrugada desta segunda-feira (12), dois dias depois do crime.

Uma mulher de 46 anos morreu ao ser espancada e arrastada em um carro pelo ex-marido em São José do Rio Preto (SP). O crime ocorreu na noite de sexta-feira (9) e a vítima morreu na madrugada desta segunda-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência, Alessandra Gonçalves Muniz Machado foi socorrida e chegou consciente no hospital, quando chegou a contar aos policiais que teve um relacionamento com Aguinaldo dos Santos Machado, de 51 anos, mas que decidiu pela separação, uma vez que ele estava usando cocaína e bebendo com frequência.

Aguinaldo dos Santos Machado foi preso depois de matar a ex-mulher em Rio Preto (SP) — Foto: Arquivo pessoal

Ainda conforme o BO, no dia do crime, o ex-marido se encontrou com ela, mas passou a xingá-la e a agredi-la com socos, chutes. Ele ainda mandou que a vítima entrasse no carro. Ao tentar entrar, ela prendeu a mão na porta e foi arrastada pelo veículo.

A mulher foi levada à Santa Casa com ferimentos nas mãos, braços, pernas e no rosto. No hospital, a vítima pediu medida protetiva de urgência contra o homem. O estado de saúde dela piorou e precisou ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Aguinaldo foi preso no domingo (11) e levado para a carceragem da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.

O corpo de Alessandra foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A mulher deixou três filhos. A ocorrência foi registrada como violência doméstica, morte suspeita e feminicídio.

(G1)