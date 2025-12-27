DIG esclarece tentativa de homicídio e prende suspeito em Votuporanga 

O crime que estaria relacionado ao tráfico de drogas ocorreu em abril deste ano no bairro Matarazzo, na zona sul; vítima foi socorrida e sobreviveu aos tiros.

No início da tarde desta sexta-feira (26.dez), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP prenderam um indivíduo, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Matarazzo, na zona sul da cidade, em abril deste ano.

De acordo com à Polícia Civil, na ocasião, o usuário de drogas identificado como J.V.P.S., caminhava na via pública, quando chegaram dois homens, em uma motocicleta Honda/Bros, de cor vermelha, sendo que, o passageiro desceu empunhando uma arma de fogo e efetuou diversos disparos, atingindo a vítima com pelo menos dois disparos.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa e acabou sobrevivendo.

Após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, o suspeito dos disparos foi identificado, como E.P.A.C., de 22 anos, já conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, que seria a causa, inclusive, segundo à polícia, do crime.

Ainda segundo à DIG, com elementos colhidos pela investigação, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, devidamente autorizada pelo Poder Judiciário.

De posse do mandado, os policiais civis localizaram e prenderam o suspeito no bairro Matarazzo.

O indivíduo foi conduzido para a sede da DIG, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Confira o desembarque do suspeito na Central de Flagrantes de Votuporanga: