Últimos dias para aproveitar descontos de até 90% na Campanha de Negociação da Neoenergia Elektro

Prazo termina em 31 de dezembro; clientes podem quitar débitos com condições especiais e iniciar 2026 sem pendências.

A Neoenergia Elektro alerta: faltam poucos dias para encerrar a Campanha de Negociação 2025, que oferece descontos exclusivos para clientes com contas de energia em atraso. O prazo final é 31 de dezembro. Os descontos podem chegar a até 90%, dependendo do perfil da dívida, e incluem redução de juros, multas e, em alguns casos, parte do valor.

Além da redução de juros e multas, em muitos casos o desconto também incide sobre o valor da própria dívida de consumo. Podem participar clientes residenciais, comerciais e rurais com débitos superiores a um ano.

O processo é 100% online, pelo Portal de Negociação pelo link: https://neoelektro.negocieonline.com.br/, ou presencialmente nas lojas de atendimento. O pagamento pode ser feito via PIX ou parcelado no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.

Facilidades para negociar