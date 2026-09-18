Câmara de Votuporanga promove evento sobre inclusão e acessibilidade no Setembro Verde 

Encontro será realizado na próxima terça-feira (22), com roda de conversa e participação aberta à comunidade; inscrições podem ser feitas até as 9h do dia do evento.

A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio da Escola do Legislativo “Doutor Roberto de Lima Campos”, realizará o evento “Setembro Verde – Consciência que Gera Inclusão”, iniciativa voltada à conscientização, reflexão e valorização da inclusão social.

A programação é realizada em parceria com o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga (IDAV) e será aberta à comunidade, incluindo servidores públicos, profissionais, estudantes, familiares e demais interessados.

O encontro será realizado na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, na Câmara Municipal. A proposta é criar um espaço para diálogo e troca de experiências sobre inclusão, acessibilidade, respeito às diferenças e participação de todas as pessoas na sociedade.

Entre as atividades previstas está uma roda de conversa com Antonio Geraldo do Nascimento Filho, Thássia Cristina Esteves Santana e Amanda Barbosa Alves, que compartilharão experiências e conhecimentos relacionados à promoção da inclusão.

A iniciativa pretende estimular não apenas a conscientização, mas também atitudes que contribuam para ampliar a acessibilidade, a igualdade de oportunidades, o respeito à diversidade e a inclusão social.