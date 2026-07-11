Votuporanga participa de capacitação regional sobre enfrentamento à violência contra a mulher 

Encontro realizado em Valentim Gentil reuniu representantes da região para discutir ações integradas e o fortalecimento das políticas de proteção às mulheres.

Representantes do município participaram, no dia 2 de julho, de uma capacitação regional sobre enfrentamento à violência contra a mulher, realizada em Valentim Gentil. O encontro reuniu profissionais e lideranças da região para promover diálogo, troca de experiências e discussão de estratégias voltadas à prevenção da violência de gênero e do feminicídio.

A representação local contou com a coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Kelli Regina Kamikawachi; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Luciana Maricato Berardo; e a vereadora Natielle Gama (Podemos).

A capacitação foi ministrada pela secretária-executiva da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Cândida Magalhães, advogada com atuação especializada no enfrentamento à violência doméstica e no fortalecimento de políticas públicas de proteção às mulheres.

Durante o encontro, foram discutidas propostas para ampliar a atuação integrada entre os municípios e o Governo do Estado no enfrentamento à violência contra a mulher. A articulação regional e o fortalecimento das redes de proteção estiveram entre os principais temas abordados, considerando a importância da atuação conjunta para prevenir situações de violência e feminicídio.

A programação também possibilitou aos participantes conhecer mais sobre o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e as estratégias desenvolvidas no Estado para fortalecer políticas públicas de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres.

Para a coordenadora do CRAM, Kelli Regina Kamikawachi, enfrentar a violência contra a mulher exige uma atuação articulada e permanente: “A violência contra a mulher é uma questão complexa e precisa ser enfrentada com responsabilidade, conhecimento e articulação. Quando municípios e Estado dialogam e fortalecem suas redes, conseguimos avançar tanto na prevenção quanto no acolhimento das mulheres em situação de violência. Precisamos falar sobre o tema, identificar os diferentes tipos de violência e, principalmente, garantir que cada mulher saiba onde buscar ajuda e encontre uma rede preparada para acolhê-la e assegurar seus direitos”, destaca.