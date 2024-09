São Paulo irá reclamar na CBF de arbitragem da derrota para o Fluminense 

Tricolor entende que toque de Thiago Silva com as mãos na bola deveria ter invalidado gol.

O São Paulo vai reclamar com a CBF por causa do lance que originou o primeiro gol do Fluminense na derrota por 2 a 0, no Maracanã, no último domingo. O Tricolor entende que a jogada foi irregular, porque Thiago Silva pegou a bola com as mãos.

O lance, que terminou com o gol de Kauã Elias, começou com uma falta de Calleri no campo de ataque do São Paulo. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli Da Silva aplicou a vantagem para o Fluminense, mas o zagueiro Thiago Silva pegou a bola com as mãos para cobrar a infração.

Na avaliação do time paulista, o lance deveria ter sido interrompido, já que o árbitro não marcou a falta – e, sim, deu a vantagem. Paulo Cesar Zanovelli chegou a ir ao monitor por recomendação do VAR para assistir à jogada, mas validou o gol.

O técnico Luis Zubeldía chegou a falar sobre o lance em entrevista coletiva depois da partida válida pelo Campeonato Brasileiro: “O capitão deveria falar porque havia confusão. Se o árbitro não apita como vai permitir que o Thiago toque com a mão. Depois voltou a ver as imagens. Se dá vantagem, dá de costas para as jogadas e Thiago coloca a mão. Foi ver ao VAR e não sei o que falta. Não apitou. Como cobrou a falta se estava de costas?”

Apesar da insatisfação, o São Paulo não pretende pedir a anulação da partida à CBF. A reclamação será apenas um protesto do clube por causa do que entende ter sido um erro da arbitragem no Maracanã.

*Com informações do ge

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3