Encontro será em 25 de novembro, no Lar Beneficente Celina, com debates, votação de propostas e eleição de delegados; inscrições gratuitas estão abertas.

Leidiane Caroline

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A XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada em Votuporanga no dia 25 de novembro, a partir das 13h, no Lar Beneficente Celina, na Rua Leonardo Commar, nº 3.179, bairro Pozzobon.

Promovido pela Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, o encontro terá como tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa”.

A conferência reunirá representantes do Poder Público e da sociedade civil para avaliar a realidade do município e discutir políticas públicas acerca da infância e adolescência.

A programação inclui uma atividade com o mágico Mauro Dias, palestra da psicóloga do Senac Ana Flávia e grupos de debate. Ao final, os participantes apresentarão e votarão propostas para encaminhamento à Conferência Estadual e elegerão delegados para representar a sociedade civil e o governo.

Os debates serão organizados em seis eixos: 1) aprimoramento do controle social e fortalecimento da participação social; 2) fortalecimento dos Conselhos Tutelares; 3) promoção da convivência familiar e comunitária; 4) prevenção e enfrentamento das violências; 5) prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção de adolescentes no trabalho; e 6) aprimoramento da execução das medidas socioeducativas.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, afirma que a participação de diferentes setores é importante para a construção de políticas mais efetivas.

“A garantia dos direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada e precisa da participação de toda a sociedade. A Conferência é uma oportunidade de ouvir diferentes vozes, identificar desafios e construir propostas que contribuam para a proteção, o desenvolvimento e a garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes”, diz. Ela convida instituições, profissionais e moradores a participar do encontro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal da Prefeitura, pelo endereço www.votuporanga.sp.gov.br/xi-conferencia-municipal-cmdca. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-2600, ramal 220, com Gabriel Cordeiro de Lima, secretário executivo dos Conselhos.