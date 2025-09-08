Homem é encontrado morto dentro de casa em Três Fronteiras 

Corpo de trabalhador de 46 anos foi encontrado por amigo com ferimentos na cabeça e ombro. Polícia achou pedaços de madeira sujos de sangue.

Um homem foi morto na madrugada do último sábado (6.set) em Três Fronteiras/SP. A vítima, identificada como Nilton Gonçalves, de 46 anos, trabalhador da construção civil, foi encontrada sem vida dentro de sua residência, localizada na Avenida Presidente Vargas.

Segundo informações apuradas no local, um colega de trabalho foi até a casa de Nilton pela manhã, após ele não comparecer ao serviço, e encontrou o imóvel com manchas de sangue. O corpo estava caído encostado em uma parede, apresentando vários ferimentos na cabeça e no ombro.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas os socorristas apenas constataram o óbito. O local foi isolado e aguarda a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica, que irão investigar as circunstâncias do crime.

Um casal suspeito do crime foi preso no mesmo dia. Segundo o delegado, a mulher teria feito programa com a vítima e avisado o marido para flagrar os dois na casa dela.

Familiares informaram que Nilton morava sozinho e tinha três filhas: uma no Mato Grosso do Sul, outra na Bahia e uma em Santa Fé do Sul/SP. Esta última esteve no local e precisou ser amparada por parentes devido ao estado emocional.

Ainda não há confirmação sobre a arma utilizada no crime, mas a polícia encontrou pedaços de madeira sujos de sangue na residência. Um ou dois suspeitos são apontados, mas as investigações seguem em andamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Três Fronteiras.

*Com informações do g1