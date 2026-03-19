Deputado Danilo Campetti participa de reunião com governador Tarcísio sobre reajuste e reestruturação das polícias de SP

O deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos-SP) participou, nesta quarta-feira, de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas e parlamentares da base aliada para tratar de um pacote de medidas voltadas à valorização das forças de segurança pública do Estado de São Paulo.

Durante o encontro, que teve duração de três horas, o governador apresentou quatro projetos de lei que serão encaminhados à Assembleia Legislativa (Alesp), com foco na reestruturação das carreiras e melhorias salariais para as polícias Civil, Militar e Científica.

Entre as propostas, está o reajuste de 10% para os policiais do Estado. Também foi apresentado o projeto que trata do DEJEP da Polícia Científica, além da reestruturação da Polícia Militar, com a extinção do cargo de soldado de segunda classe e a criação de mecanismos que aceleram a progressão na carreira.

Outro ponto de destaque é a reestruturação da Polícia Civil, que prevê a evolução de todos os profissionais até a classe especial, com promoções a cada seis anos.

Além das mudanças nas carreiras, o governador anunciou que o investimento total do Estado, somando reajustes salariais, equipamentos e viaturas, será de aproximadamente R$ 6 bilhões, além da ampliação do programa Moradia Segura, voltado aos profissionais da segurança pública.

Com histórico nas forças policiais, Danilo Campetti destacou a importância das medidas e reforçou a confiança do governador na atuação dos parlamentares comprometidos com a pauta da segurança.

”Essa reunião demonstra o compromisso do governador Tarcísio com quem está na linha de frente combatendo o crime. Fui investigador da Polícia Civil e conheço de perto a realidade dos policiais. Essas medidas são aguardadas há anos e representam valorização, respeito e melhores condições de trabalho para quem arrisca a vida diariamente pela população.”

O deputado também ressaltou o gesto do chefe do Executivo em reunir parlamentares engajados na área para apresentar, discutir e construir as propostas.

”O governador chamou deputados que conhecem a segurança pública na prática. Isso mostra confiança e responsabilidade. Estamos falando de projetos estruturantes, que impactam diretamente na qualidade do serviço prestado à população.”

Os projetos seguem agora para tramitação na Alesp, onde ainda será definido o relator responsável pela análise das propostas.