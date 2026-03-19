CAV empata em Diadema e soma mais um ponto no Paulistão A2 

Em duelo marcado pelo grande volume de faltas e poucas chances de gols, o placar não saiu do zero.
O Clube Atlético Votuporanguense somou mais um ponto na caminhada rumo à elite do Paulistão, ao empatar sem gols com o Água Santa, na Arena Inamar, em Diadema/SP, no início da noite desta quarta-feira (18.mar). O resultado do jogo válido pela 17ª rodada da competição, ou simplesmente, segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, manteve o CAV na liderança do Grupo 2, agora com quatro pontos.
A partida, muito fraca tecnicamente, fez jus ao placar, com pouquíssimas finalizações, open bar de faltas e muitos cartões em mais de 100 minutos. Contudo, após o apito final do árbitro Guilherme Nunes de Santana, o resultado pareceu mais palatável para a Pantera Alvinegra, enquanto o Netuno continua sem vencer no quadrangular.
Em uma partida que começou movimentada – e faltosa -, a primeira chegada foi do CAV, logo aos dois minutos, em cabeçada defendida por Vanderlei. O Água Santa respondeu na mesma moeda, aos 16, com Cristiano, que exigiu grande defesa de Gabriel Félix. Em seguida, o ritmo do jogo caiu bastante e as equipes praticamente não criaram mais nada até o fim da primeira etapa.
A Pantera Alvinegra tentou chegar em alguns chutes de longe, mas sem grande perigo. Já o Netuno só voltou a assustar aos 40 minutos, com Jonathan, também finalizando de fora da área, mas por cima da meta.
O segundo tempo começou debaixo de muita chuva, mas no mesmo ritmo de antes, sem grandes emoções. O Votuporanguense, do técnico Marcus Viola, tentou tomar mais a iniciativa, mas esbarrou na falta de criatividade. Do outro lado, o Água Santa só assustou aos 30 minutos, com Richard antecipando a marcação em cruzamento rasteiro, mas desviando para fora.
A resposta foi imediata, com Caio Mancha batendo de longe para defesa de Vanderlei. Já nos acréscimos, em levantamento para a área, Gustavinho apareceu completamente livre e desviou de cabeça buscando o canto, mas a bola saiu sem força e facilitou a defesa sem rebote de Gabriel Félix na única finalização certa da equipe em todo o segundo tempo.
O Votuporanguense terá uma semana cheia para se preparar e só voltará a campo na próxima quarta-feira (25), às 20h15, quando visitará o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.