Bebê com 16 dias de vida é salva por policiais militares após se engasgar

Bebê de 16 dias é salva por policiais após se engasgar em São José do Rio Preto — Foto: Reprodução

O caso ocorreu neste domingo (1º) em São José do Rio Preto/SP.

Uma bebê de 16 dias foi salva por policiais militares após se engasgar neste domingo (1º.fev), em São José do Rio Preto/SP.

Ao ver que a filha não conseguia respirar, a mãe foi à base da corporação, na região norte da cidade, onde pediu ajuda aos agentes.

Em seguida, os policiais fizeram manobras de desengasgo e levaram a criança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Durante o caminho, o choro da recém-nascida veio como um alívio à família e à equipe que prestou o atendimento.

Depois de passar pela UPA, a bebê foi levada ao Hospital de Base (HB), mas não corre risco.

*Com informações do g1

