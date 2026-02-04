Bebê com 16 dias de vida é salva por policiais militares após se engasgar

Em seguida, os policiais fizeram manobras de desengasgo e levaram a criança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Durante o caminho, o choro da recém-nascida veio como um alívio à família e à equipe que prestou o atendimento.

Depois de passar pela UPA, a bebê foi levada ao Hospital de Base (HB), mas não corre risco.

*Com informações do g1