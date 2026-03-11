Grupo que protesta contra aumento nas contas de água pede Tribuna Livre na Câmara 

A solicitação foi protocolada na Casa de Leis no último dia 26 de fevereiro, mas, segundo o líder comunitário, Emerson Queiroz, segue sem resposta.

Jorge Honorio

Uma das lideranças do movimento que protesta contra aumento nas contas de água em Votuporanga/SP, o líder comunitário, Emerson Queiroz, protocolou na Câmara Municipal o pedido para o uso da Tribuna Livre, espaço aberto durante as sessões ordinárias para que membros da comunidade possam apresentar temas relevantes a sociedade.

A solicitação foi protocolada na Casa de Leis no último dia 26 de fevereiro, mas, segundo Emerson Queiroz, segue sem resposta.

Na prática, segundo apurado pelo Diário, o pedido para uso do espaço segue um protocolo específico, sendo endereçado ao presidente da Câmara, com justificativa e documentação do solicitante. A partir daí, o pedido precisa contar com “boa vontade política” para receber aprovação ao ser avaliado pelos líderes. O uso é restrito a uma única Tribuna Livre por mês.

No pedido, Emerson Queiroz justificou a demanda da Tribuna Livre: “Onde iremos falar sobre o seguinte tema de interesse público: esclarecimento sobre a realização de abaixo-assinado de moradores de nossa cidade referente a cobrança abusiva da tarifa de água, esgoto e taxa do lixo em nosso município, bem como sobre a constituição de uma Comissão para o recolhimento de assinaturas nas ruas de nossa cidade.”

Mais de 10 dias após o protocolo, Emerson Queiroz, afirmou não ver a demora como motivo para desencorajar os protestos: “Não temos nenhum motivo para parar. É legítimo e democrático o movimento e justa a causa. Isso é inegável. Não há motivos para negarem a Tribuna Livre, afinal é um assunto que interessa a todos os munícipes, pelo menos aqueles que pagam conta de água.”

Questionado sobre uma possível politização do movimento, questão aventada por vereadores da base do governo Jorge Seba/Luiz Torrinha durante sessão recente, o líder comunitário foi taxativo: “Isso é lamentável, uma forma grotesca de tentar desviar o foco do problema. Eu sou apartidário, nunca fui filiado à partido político nenhum. A questão aqui é que o problema está aí e precisa ser resolvido. Temos contas de água exorbitantes por conta da cobrança de tarifa de esgoto em 100%, taxa do lixo que é um absurdo completo, e ainda está só em 50% agora, vai aumentar nos próximos anos até 100%, caso não seja revista.”

“Tribuna Livre na Justiça”

O último a utilizar o espaço de Tribuna Livre na Câmara foi o ex-vereador e advogado Dr. Hery Kattwinkel, que abordou a falta de vagas em creches, durante a 3ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de fevereiro. No entanto, conforme noticiado pelo Diário, o espaço foi garantido por força de um mandado de segurança conseguido na Justiça, após o pedido de Dr. Hery Kattwinkel ter sido barrado por líderes partidários.