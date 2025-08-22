Deputado Carlão Pignatari entrega Colar de Honra ao Mérito a Vadão Gomes na Alesp

A maior honraria da Assembleia Legislativa de São Paulo reconhece a trajetória política, o empreendedorismo e a dedicação do ex-deputado e empresário ao programa TransplantAr e à saúde pública.

Na próxima segunda-feira, 25 de agosto, às 10h, no Plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado Carlão Pignatari entregará ao empresário e ex-deputado federal Etivaldo Vadão Gomes o Colar de Honra ao Mérito, a maior honraria concedida pela Casa. A cerimônia reunirá autoridades estaduais, secretários do governo de São Paulo, lideranças regionais, familiares e amigos para celebrar a trajetória de um dos nomes mais influentes do interior paulista.

O reconhecimento destaca os relevantes serviços prestados por Vadão Gomes durante seus quatro mandatos como deputado federal e sua atuação atual como empresário comprometido com causas sociais, especialmente por meio do programa TransplantAr – Aviação Solidária, que tem salvado inúmeras vidas com o transporte ágil e gratuito de órgãos destinados a transplantes.

Para o deputado Carlão Pignatari, a homenagem é um gesto de justiça e gratidão: “Vadão é um exemplo de homem público, empresário bem-sucedido e cidadão solidário que dedicou sua vida a fazer o bem. Como deputado, foi um dos grandes idealizadores do Hospital do Amor de Jales, unidade que transformou o atendimento oncológico na região. E, mesmo após deixar a vida pública, segue colaborando com ações que salvam vidas. Entregar a ele o Colar de Honra ao Mérito é motivo de orgulho e alegria para mim.”

Natural de Populina/SP, Vadão Gomes construiu uma sólida carreira política. Foi vice-prefeito de Estrela d’Oeste e, em seguida, deputado federal por quatro legislaturas, representando com firmeza os interesses do interior paulista em Brasília.

Uma das marcas de sua atuação parlamentar foi a mobilização pela criação da unidade do Hospital do Amor em Jales, ampliando o alcance do tratamento oncológico gratuito oferecido pela instituição. Vadão foi um dos principais articuladores desse projeto, que hoje atende milhares de pacientes e é referência nacional em saúde.

Além de sua contribuição histórica na política, Vadão Gomes se tornou um dos pilares do TransplantAr, iniciativa do Governo de São Paulo que agiliza o transporte de órgãos com o uso de aeronaves privadas. Por meio do Grupo Estrela Alimentos, Vadão cede gratuitamente aviões para missões urgentes, permitindo que órgãos vitais cheguem a tempo para salvar vidas.

O deputado Carlão Pignatari convida a população a prestigiar a cerimônia: “Será um momento de reconhecimento e gratidão a alguém que dedicou sua vida ao desenvolvimento da nossa região e à defesa da saúde. Conto com a presença de todos para celebrarmos juntos esta justa homenagem.”

Ainda segundo o deputado estadual, a entrega do Colar de Honra ao Mérito reforça o legado de Vadão Gomes como líder político, empresário visionário e cidadão comprometido com a vida, um exemplo de que solidariedade e serviço público podem caminhar lado a lado.