Prêmio Tereza de Benguela celebra protagonismo negro em Votuporanga

Segunda edição do evento, promovido pelo Coletivo Casa da Mãe Joana, terá presença de Alessandra Laurindo, referência nacional na militância antirracista

@caroline_leidiane

O protagonismo feminino negro e a luta por igualdade racial estarão no centro das atenções hoje (22), em Votuporanga. O Coletivo Casa da Mãe Joana realiza, às 19h, no Cine Cultural do Parque da Cultura, a 2ª edição do Prêmio Tereza de Benguela: Vozes que Ecoam.

A iniciativa reconhece e potencializa mulheres negras e pessoas aliadas que se destacam em diversas áreas, fortalecendo e ampliando a luta por justiça social, equidade racial e preservação da ancestralidade.

Entre os destaques da noite está a presença de Alessandra Laurindo, cientista social racializada, mestranda pela Unicamp e coordenadora executiva e metodológica do PNCC-MinC (Programa Nacional dos Comitês de Cultura).

Laurindo é considerada uma das vozes mais atuantes da militância negra no País, com trajetória pautada pela defesa da cultura afro-brasileira, dos direitos humanos e da igualdade racial.

Além de participar da cerimônia, Alessandra estará em reunião, na tarde de hoje, também no Parque da Cultura, ao lado da secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, do secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago, de representantes do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de membros do Coletivo Casa da Mãe Joana. O encontro reforça a articulação entre sociedade civil e poder público para o avanço das pautas raciais.

Criado em 2024, o Prêmio Tereza de Benguela homenageia a líder quilombola que comandou o Quilombo do Quariterê, no século XVIII, no Mato Grosso, resistindo, por décadas, no combate a escravidão. Inspirado nessa trajetória, o prêmio busca valorizar mulheres que transformam suas comunidades e ecoam a força da resistência e da justiça social.

A programação da noite contará com intervenções artísticas, falas inspiradoras e a entrega da premiação, reunindo vozes que reafirmam o protagonismo das mulheres negras na construção de uma sociedade antirracista.

O Coletivo Casa da Mãe Joana, responsável pela iniciativa, atua em Votuporanga como espaço de resistência, acolhimento e aquilombamento. Criado para fortalecer a comunidade negra e outras minorias da cidade, o grupo promove iniciativas culturais, educativas e sociais que reforçam a luta por igualdade racial, empoderamento feminino e justiça social.

SERVIÇO

Evento: 2ª edição do Prêmio Tereza de Benguela: Vozes que Ecoam

Data: hoje (22), às 19h

Local: Cine Cultural – Parque da Cultura

Realização: Coletivo Casa da Mãe Joana

Apoio: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Programa Nacional dos Comitês de Cultura em São Paulo