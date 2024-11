Câmara aprova título de Cidadão Votuporanguense para três personalidades 

Uma solenidade deve ser agendada para a entrega da honraria para o treinador do CAV, Rogério Corrêa, a advogada, Ana Paula Nogueira Stefanelli, e à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou por unanimidade, durante a 41ª sessão ordinária, desta segunda-feira (11.nov), a concessão de títulos de Cidadão Votuporanguense para três personalidades.

Sem discussão e corroborados por discursos de apoio, os vereadores aprovaram os títulos para o treinador do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa, a advogada, Ana Paula Nogueira Stefanelli, e à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

Com essa honraria, a Câmara presta a maior homenagem legislativa a personalidades que, embora nascidas fora do município, promovem o desenvolvimento da cidade em diversos setores.

Rogério Corrêa

A homenagem ao treinador do CAV partiu do vereador Cabo Renato Abdala (PRD). Na justificativa, o parlamentar destacou a importância do homenageado no cenário esportivo: “Natural de Goiânia/GO, Rogério Corrêa, de 45 anos, iniciou sua carreira nas categorias de base do Goiânia. Com passagens por diversos clubes, incluindo Athletico-PR, Shimizu S-Pulse (Japão), Goiás, Bahia e Paysandu, Rogério construiu uma carreira de destaque.

Em sua atuação como treinador, ele passou por equipes como Anapolina-GO, Lemense-SP e Botafogo-SP, e teve experiências de sucesso, como a classificação para as oitavas de final da Libertadores 2020 e a conquista do Campeonato Paranaense pelo Athletico-PR.

Rogério chegou no CAV em 2021 e ajudou a equipe a alcançar as semifinais do Paulistão A3. Em 2024, voltou ao clube e conquistou o Campeonato Paulista A3 e o vice-campeonato da Copa Paulista, firmando seu nome como um dos principais técnicos do futebol regional.”

Ana Paula Nogueira Stefanelli

A homenagem à advogada partiu do vereador Emerson Pereira (PSD). Na justificativa, o parlamentar destacou a importância homenageada para o município: “Advogada formada pela Faculdade de Direito de São Carlos – FADISC em 1997, exerce a profissão há 16 anos, atuando em processos da área de Direito Civil.

Presidente da Comissão da Mulher Advogada da 66ª subseção de Votuporanga desde 2015, onde busca defender os direitos da mulher, lutando pela eliminação das discriminações que a atingem.

Trabalhou no jurídico do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santa Fé de 2008 a 2014. Foi sócia fundadora do Rotary Club Novas Gerações, atuando no cargo de Presidente do Rotary de julho/2013 à julho/2014, onde até os dias atuais é membro ativo do Club.

Em 2019 recebeu Voto de Congratulação pela Câmara Municipal de Votuporanga pelos serviços prestados.

Considerando que a Dra. Ana Paula Stefanelli, é filha do querido ex-prefeito Pedro Stefanelli Filho e da saudosa Dona Cida Stefanelli, que deixou saudades pelo brilhante trabalho realizado como Primeira-Dama, a frente do Fundo Social de Votuporanga, na década de 90. E hoje, a Dra. Ana Paula Stefanelli segue os passos dos pais, onde continua a realizar ações sociais em todo o Município.

Casada com o Senhor Sandro Aparecido Baldini Rajuna e mãe do Pedro Stefanelli Rajuna e Joana Stefanelli Rajuna, que apoiam imensuravelmente o trabalho dela em nossa cidade.

O carinho da Dra. Ana Paula faz pulsar a esperança dos mais vulneráveis com o seu gesto de amor e respeito ao próximo, pois, a mesma sempre se dedica à auxiliar as dezenas de entidades existentes em Votuporanga, principalmente, com projetos de arrecadação financeira para aliviar as grandes despesas mensais que elas possuem.

Ressaltamos que a presente homenageada é católica e sempre tem se dedicado às obras realizadas pela Paróquia Senhor Bom Jesus, que realiza diversos trabalhos sociais para a comunidade, como o projeto de resgaste da cidadania em pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, realizado por um grupo de voluntários do bem.

Como advogada, sempre tem auxiliado com instruções jurídicas de pessoas em alto grau de vulnerabilidade social, além de prestar apoio voluntário em palestras de auto estima e direito social.”

Joana Rosely Vanzella Seba

A homenagem à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade partiu do vereador Emerson Pereira (PSD). Na justificativa, o parlamentar destacou a importância homenageada para Votuporanga: “Rose Vanzella Seba nasceu em Mirassol, filha de Luiz Vanzella e Hilda Garetti Vanzella e irmã de Luiz Antonio Vanzella. Há mais de 50 anos se mudaram para Votuporanga quando seu pai, que ocupava a gerência do Banco do Brasil, foi transferido para a agência local. Já em Votuporanga, terminou os estudos na escola “Manoel Lobo” e, inspirada pela dedicação de seus pais, iniciou trabalho voluntário junto a entidades locais, quando se apaixonou pela causa social.

Conheceu Jorge Seba em meio às festas de final de ano, em um evento no Votuporanga Clube. O namoro se fortaleceu e eles se casaram, há 46 anos. Da união, nasceram os filhos Jorge Luiz e José Arthur Vanzella Seba. A família aumentou e, hoje, são avós de Jorge Augusto Seba Neto, Henrique Degani Seba e Julia Masson Seba.

Foi com a experiência de mais de 40 anos de prestação de serviços voluntários em entidades de Votuporanga que, agora primeira-dama, Rose Seba assumiu a função de presidente do Fundo Social de Solidariedade em Votuporanga, em janeiro de 2021. O trabalho, sempre desempenhado com muita dedicação, tem transformado a causa social em uma causa comum, onde a população votuporanguense tem ajudado cada vez mais.

À frente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba tem coordenado inúmeras ações em benefício das famílias mais vulneráveis, que passam por momentos de dificuldades (relatório completo das ações entre 2021 e 2024 em anexo). Entre os programas realizados pelo órgão está o Prato Solidário, iniciativa que surgiu durante a pandemia com a entrega de aproximadamente 40 mil marmitas. O programa consiste na distribuição de marmitas confeccionadas por entidades parceiras, através da doação de alimentos captados pelo Fundo Social junto às iniciativas pública e privada. Atualmente, mais de 350 marmitas são distribuídas semanalmente com apoio das entidades: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que entrega as refeições à população assistida de segunda a sábado; e Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, que realiza a distribuição de segunda a sexta-feira. Além das entidades, as marmitas são servidas também na sede da Comunidade São Francisco de Assis.

Além dos alimentos destinados à produção das marmitas, o Fundo Social também realiza a distribuição direta de cestas básicas, alimentos e produtos de higiene a famílias carentes. O órgão também possui o Programa Roupas Solidárias, que doa peças de roupas infantis, masculina e feminina para moradores que precisam. As gestantes que recebem atendimento nos Consultórios Municipais também são assistidas pelo Fundo Social com a entrega dos Kits de Bebê compostos por cobertor, fraldas, macacão, meias, toalha e produtos de higiene.”

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3