Dengue: Secretaria da Saúde de Votuporanga realiza passeata neste sábado 

Município já registra 13 óbitos, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença.

A equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará, neste sábado (9.nov), das 9h às 11h, uma passeata de mobilização contra a Dengue na Rua Amazonas. A caminhada se encerra na Concha Acústica, onde terá uma tenda com profissionais oferecendo também orientações sobre a doença.

Simultaneamente à ação, ocorrerá mais uma edição do mutirão de intensificação contra a arbovirose. Os agentes de saúde percorrerão as ruas de alguns bairros da zona norte que fazem parte das delimitações do Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” – Dona Nina, realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h.

Nebulização veicular

O trabalho de visitas casa a casa também faz parte da preparação para as residências receberem o serviço de nebulização veicular noturna que ocorrerá nas noites de segunda-feira (11), terça-feira (12) e quarta-feira (13), das 18h às 22h. A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

É importante ressaltar que o trabalho será realizado somente se as condições climáticas estiverem favoráveis para a aplicação do inseticida, podendo ser postergada para outra data, se necessário.

Semana Estadual de Mobilização Social

A iniciativa da passeata precede as ações da Semana Estadual de Mobilização Social contra o mosquito Aedes aegypti, que será realizada de 11 a 14 de novembro, e contará com orientações de profissionais da Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Secretaria da Saúde nas escolas municipais.

Na segunda-feira (11), a ação será desenvolvida no CEM “Profº Valdir Gonçalves de Lima”; na terça-feira (12), quem recebe a equipe é o CEM “Profª Maria Martins e Lourenço”; na quarta-feira (13), no CEMEI “Profª Maria Lygia Bertoncini Leite”; finalizando na quinta-feira (14), no CEMEI “Profª Maria Aparecida Barbosa Terruel”.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é importante reforçar a necessidade da conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; limpar calhas e ralos; utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; e tampar caixas d’água. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.

Informe Dengue

A Dengue já registra 13 óbitos em Votuporanga, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta semana contabilizam 10.932 casos positivos e outros 248 estão em investigação. O boletim ainda contabiliza 16 casos positivos para Chikungunya e outros sete em investigação.

