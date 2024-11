DIG de Votuporanga prende mulher suspeita de aplicar golpes de R$ 6,5 milhões 

Operação Cyber Connect desmantela esquema que lesou cerca de 40 vítimas em cidades como Votuporanga, Fernandópolis e Valentim Gentil.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP prendeu nesta terça-feira (5.nov), uma mulher de 32 anos suspeita de liderar um esquema de golpes que teria movimentado aproximadamente R$ 6,5 milhões em menos de dois anos. A prisão foi realizada durante a operação Cyber Connect, voltada ao combate de crimes eletrônicos na região.

Identificada como C.A.S., a suspeita foi capturada em Tanabi/SP após dois meses de investigações. Foragida desde agosto, ela é acusada de ter feito cerca de 40 vítimas em diversas cidades, incluindo Votuporanga, Fernandópolis/SP e Valentim Gentil/SP.

De acordo com as investigações, o golpe consistia em oferecer produtos da loja Magazine Luiza com descontos expressivos, alegando que tinha direito a uma indenização da empresa. Para ganhar a confiança das vítimas, a suspeita inicialmente entregava produtos de menor valor. No entanto, ao fechar negócios maiores e formalizar contratos, ela não cumpria as entregas, causando prejuízo às vítimas.

As autoridades representaram pela prisão preventiva da suspeita, além do bloqueio de suas contas bancárias e da realização de busca e apreensão em sua residência. Durante a operação, foram apreendidos cartões bancários, cheques e um aparelho celular na casa da investigada.

Após a prisão, C.A.S. foi levada à Delegacia de Polícia de Tanabi e, posteriormente, transferida para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) em São José do Rio Preto, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis cúmplices e o destino dos valores movimentados.

