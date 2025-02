Dengário atende mais de 700 pacientes em uma semana

Ambulatório de Dengue está atendendo exclusivamente pessoas com sintomas de Dengue todos os dias, das 7h à meia-noite.

Em funcionamento desde a última segunda-feira (3.fev), o Ambulatório de Dengue (Dengário), mais uma das medidas adotadas para enfrentamento e prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da Dengue, Zika e Chikungunya, atendeu 728 pessoas até esta segunda-feira (10).

Implantado pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, em virtude do crescente número de casos de Dengue no município, o Ambulatório funciona todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h à meia-noite e fica localizado na Rua Paraná, nº 3.577 (Vila Paes), anexo ao Campus Centro da Unifev.

Vale ressaltar que o espaço, que foi cedido pela Unifev, e o atendimento é realizado sob a gestão da Santa Casa de Votuporanga, através de contrato com a Prefeitura.

UPA

Lembrando que quem precisar de atendimento médico da meia-noite às 7h, o serviço é prestado na UPA e no Hospital do Pozzobon, que seguem atendendo normalmente em sistema de plantão 24 horas.

Informe Dengue

A Dengue já registra um óbito em Votuporanga ocorrido no início deste ano, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta segunda-feira (10), contabilizam 1.217 casos positivos e outros 1.433 estão em investigação.

O Boletim Epidemiológico pode ser consultado em tempo real no site da Prefeitura, www.votuporanga.sp.gov.br, também disponível no aplicativo “Conecta Votuporanga”.