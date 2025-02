CBF define data de CAV x Aparecidense-GO pela Copa do Brasil 

Duelo válido pela primeira fase da competição nacional ocorre às 19h30, na quarta-feira (26), na Arena Plínio Marin.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (9.fev) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil, com datas, locais e horários das partidas iniciais da competição nacional. Os confrontos ocorrem nos dias 18, 19 e 20, além de 25, 26 e 27 de fevereiro.

Nesta fase inicial, 80 clubes disputam a classificação em 40 partidas eliminatórias, realizadas em jogo único. O mando de campo pertence à equipe com pior posição no Ranking Nacional de Clubes. Os duelos foram definidos por sorteio na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, conforme já noticiado pelo Diário.

Desta forma, ficou definido que Clube Atlético Votuporanguense x Aparecidense-GO irão medir forças a partir das 19h30 da quarta-feira (26.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga – vencedor do confronto joga a segunda fase em casa. No mesmo grupo, porém mais cedo, se enfrentam FC Cascavel-PR x América-MG, a partir das 19h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel/PR.

A partir desta edição, não há mais vantagem para os times visitantes em caso de empate no tempo regulamentar. Assim, qualquer igualdade no placar levará a decisão para os pênaltis.

A segunda fase também é em jogo único. Em caso de empate, disputa da classificação nos pênaltis. Na terceira fase, os duelos serão definidos por sorteio, uma vez que 12 equipes entram na competição: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.