Delegada aposentada assume direção de universidade investigada pela PF

Alessandra Cássia Cardoso, delegada aposentada da Polícia Federal, é a nova diretora de compliance da Universidade Brasil, campus Fernandópolis. A intenção é zelar para que os procedimentos da instituição estejam de acordo com as leis.

Segundo matéria do jornal O Extra Net, Alessandra assume o cargo depois que diversas pessoas ligadas à universidade foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por venda de vagas do curso de medicina, fraude no Fies e ProUni, crimes de falsidade ideológica e fraude processual. As denúncias foram feitas à Justiça Federal em meados de agosto de 2019. O caso segue sob investigação da Polícia Federal.

No final do ano passado, o Ministério da Educação reduziu de 205 para 128 o número de novas vagas anuais do curso de medicina oferecidas no campus de Fernandópolis. No Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, a instituição conseguiu reverter a decisão e manter as mais de 200 vagas.

DELEGADA

Alessandra é pós-graduada em gestão de políticas de segurança pública pela Escola Superior de Polícia Federal e se aposentou na PF como delegada de classe especial.