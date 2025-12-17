Defesa Civil interdita casa por risco de desabamento em Votuporanga 

Uma fenda se formou próxima à parede do imóvel no bairro Cidade Nova. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a casa foi esvaziada para garantir a segurança dos moradores.

O grande volume de chuva acumulado nos últimos dias em Votuporanga/SP tem provocado transtornos variados à população, como queda de árvores, interdição de vias, falhas no sistema semafórico, dentre outros. No Cidade Nova, a Defesa Civil interditou uma residência após o muro de arrimo apresentar descolamento e risco de desabar.

De acordo com o apurado, uma fenda se formou próxima à parede do imóvel. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a casa foi esvaziada para garantir a segurança dos moradores. Ninguém se feriu.