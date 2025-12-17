Wartão demonstra indignação com a saúde pública e detona Tarcísio de Freitas 

“A única coisa que esse governador conseguiu fazer no Estado de São Paulo foi criar radar e pedágio”, afirmou na tribuna da Câmara.

A 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na noite desta segunda-feira (15.dez), a última sessão regulamentar do ano de 2025, serviu para que os vereadores pudessem ‘esvaziar a gaveta’ de projetos, além de abrir espaço para desabafos na tribuna.

O principal descarrego da noite ficou por conta de Wartão (União Brasil) que há algum tempo mantinha com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na alça de mira. Desta vez, após criticar, novamente, o sistema de saúde pública, o vereador disparou: “A única coisa que esse governador conseguiu fazer no Estado de São Paulo foi criar radar e pedágio.”

Em seu pronunciamento, o parlamentar questionou anúncios feitos recentemente pelo governador para Votuporanga, como a promessa de construção do Hospital Materno-Infantil, e afirmou que a realidade enfrentada pela população é marcada pela demora no acesso a exames básicos.

Segundo Wartão, existem pacientes aguardando há três ou quatro anos por procedimentos simples, como raio-x e ressonância magnética na rede pública, sem que haja solução efetiva. Para ele, a prioridade deveria ser a redução dessas filas e a melhoria do atendimento já existente no município.

“Vem o governador aqui em Votuporanga dizendo que vai fazer um hospital, sendo que nós temos aí pacientes que estão há três anos esperando fazer exames como raio-x, ressonância e nada é feito. A única coisa que esse governador conseguiu fazer no Estado de São Paulo foi criar radar e pedágio. Nosso Estado de São Paulo está totalmente desgastado com o governador e ele vem aqui em Votuporanga enganar a nossa população, é isso que eu vejo”, afirmou Wartão, em tom de indignação.

Na sequência, o vereador aproveitou para desejar boas festas aos colegas de Casa e à população votuporanguense.

A sessão marcou o encerramento das atividades ordinárias da Câmara em 2025. As sessões serão retomadas apenas no dia 22 de janeiro de 2026.