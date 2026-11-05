Defesa Civil de SP alerta para risco de temporais em diferentes regiões do estado 

Aviso vale entre quinta-feira (5) e sábado (7). Instabilidades podem provocar chuva forte, rajadas de vento de até 80km/h, descargas elétricas e queda de granizo; população deve adotar medidas preventivas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para todo o território paulista devido à previsão de temporais entre quinta-feira (5.nov) e sábado (7). A expectativa é de pancadas de chuva forte acompanhadas de raios, rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h e ocorrência de granizo em pontos isolados.

O alerta ocorre após a intensificação das instabilidades atmosféricas previstas para os próximos dias. Segundo os órgãos meteorológicos, as tempestades poderão provocar alagamentos, enxurradas, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As regiões mais suscetíveis aos temporais são Presidente Prudente, Assis, Ourinhos, Marília, Itapetininga e o litoral paulista, embora o alerta abranja todos os municípios do Estado.

Além do aviso da Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou alerta de perigo para tempestades, com possibilidade de ventos de até 100 km/h em algumas localidades.

Orientações à população

Durante os temporais, a Defesa Civil recomenda:

Procurar abrigo em locais seguros e cobertos durante raios e granizo;

Evitar permanecer sob árvores, postes e estruturas metálicas;

Não atravessar ruas alagadas, enxurradas ou áreas inundadas;

Recolher objetos soltos em quintais, sacadas e varandas;

Não realizar reparos em telhados, calhas ou instalações externas durante a chuva;

Manter distância de fios caídos e acionar imediatamente a concessionária de energia;

Ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras em muros, paredes e no solo.

Alertas por celular

A população pode receber gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. Em situações de emergência, moradores de Votuporanga podem acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (17) 99721-5073 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.