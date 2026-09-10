Defesa Civil alerta para tempestades severas, granizo e chance de tornados em áreas isoladas 

Regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e parte de Sorocaba concentram maior potencial para fenômenos severos entre sexta-feira (11) e sábado (12); já as regiões de Bauru, Araçatuba e São José do Rio Preto também estão em alerta para chuvas volumosas e rajadas de vento.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de risco meteorológico para esta sexta-feira (11.set) e sábado (12), com previsão de tempestades em diferentes regiões do Estado. Presidente Prudente e outras áreas do interior paulista estão entre as regiões com maior potencial para tempestades severas.

A previsão indica a possibilidade localizada de chuvas e rajadas muito fortes, descargas elétricas, queda de granizo, microexplosões e, pontualmente, tornados em áreas isoladas.

Além do Oeste Paulista, as regiões de Marília, Itapeva e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para tempestades severas e outros fenômenos meteorológicos adversos.

Já as regiões de Bauru, Araçatuba e São José do Rio Preto também estão em alerta para chuvas volumosas e rajadas de vento.

Período de atenção

Um ciclone extratropical deve se formar no Sul do país e influenciar as condições do tempo em todo o território paulista.

O período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e a manhã de sábado, quando as condições estarão mais favoráveis à formação e intensificação das tempestades.

“Temos um cenário de tempestades severas e, em pontos isolados, existe possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados. Por isso, montamos uma estrutura reforçada e nossa orientação é preventiva: durante a tempestade, a população deve procurar um local seguro e acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil”, orienta o coronel Araújo Monteiro, coordenador da Defesa Civil do Estado.

Orientação à população

A orientação da Defesa Civil do Estado é que, durante as tempestades, a população:

procure abrigo em uma construção segura;

evite áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas;

afaste-se de coberturas, placas, fachadas e outras estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;

em caso de granizo, permaneça em local coberto e protegido, longe de janelas;

não atravesse ruas, pontes ou áreas alagadas;

acompanhe os alertas oficiais da Defesa Civil e siga as orientações das autoridades locais.

Eventos ao ar livre

Diante da possibilidade de rajadas fortes, granizo e outros fenômenos severos, a Defesa Civil recomenda que os organizadores de eventos previstos para o período reavaliem as condições de segurança das estruturas.

A orientação inclui verificar palcos, tendas, coberturas, arquibancadas, estruturas de iluminação, painéis e outras instalações temporárias.

Também devem ser definidos previamente procedimentos para uma eventual interrupção das atividades, evacuação ordenada e direcionamento do público para locais seguros.

Conforme a evolução das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda considerar mudanças de horário, transferência do evento para um local protegido, adiamento ou suspensão preventiva das atividades.

Estado reforça preparação

Como medida preventiva, a Defesa Civil realiza ainda nesta quinta-feira (10), uma reunião com todos os municípios paulistas e secretarias de Estado. O objetivo é apresentar o cenário meteorológico, os riscos envolvidos e as recomendações para a atuação de cada órgão diante da possibilidade de tempestades severas.

O órgão também reforçou previamente os depósitos de logística humanitária e colocou suas equipes em prontidão para ampliar a capacidade de resposta e permitir o atendimento rápido aos municípios caso ocorram eventos de maior gravidade.

Monitoramento

Durante todo o período, as equipes acompanharão a evolução das condições meteorológicas por meio de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície.

A localização e a intensidade dos fenômenos severos dependerão da evolução das tempestades e poderão ser atualizadas ao longo do evento.