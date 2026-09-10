Uniestágio impulsiona a qualificação profissional em parceria com a FaceSign

Iniciativa da Unifev facilita o recrutamento e insere estudantes em projetos de inovação e segurança digital.

O mercado da tecnologia opera sob a premissa de que a base de uma empresa não se resume a computadores e sistemas, mas às pessoas. É a partir disso a FaceSign Identidade Digital Biométrica desenvolve sua rotina, entendendo o estágio como um programa de formação profissional focado em resultados, onde o estudante ganha autonomia conforme superar seus desafios. Especializada em segurança da informação, a cybertech brasileira atua como uma central de identificação por reconhecimento facial, eliminando o uso de senhas tradicionais por meio de uma autenticação biométrica rápida e segura.

Responsável pelo Departamento Pessoal (DP) da empresa, Bruna Taisa destaca que atuar nessa área requer ir além da conformidade trabalhista. “O setor organiza processos de seleção e recrutamento, preserva o clima organizacional e cria caminhos de aprendizado que acompanham o crescimento da empresa. No que se refere aos estagiários, o compromisso principal é assegurar que a vivência na prática tenha uma finalidade educativa”, reforça a head de DP.

Para viabilizar essa proposta, a parceria com o Uniestágio, projeto da Ejunifev, desenvolve uma abordagem que une a formação acadêmica ao dia a dia da organização. “O programa atua na etapa inicial de triagem, reduzindo custos e encurtando prazos de recrutamento. Essa eficiência permite que a equipe dedique atenção às fases mais importantes do processo seletivo, como entrevistas comportamentais, testes práticos e identificação com os valores da empresa”, explica o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui.

Bruna conta que os resultados dessa integração são perceptíveis na rotina, como a facilidade de encontrar pessoas que estudam perto, a troca de ideias trazida por quem chega com conhecimentos atualizados e a chance de formar um grupo forte de novos talentos. Diante desse cenário, o estagiário assume responsabilidades nos projetos, vivenciando os desafios. “O estagiário na Facesign não é mão de obra de apoio; é um profissional em formação que assume entregas. O Uniestágio tem o objetivo de aproximar a demanda do mercado à sala de aula”, destaca Bruna.

Na seleção dos jovens, a empresa prioriza o comportamento e a vontade de aprender, valorizando mais as condutas do que uma experiência anterior na área. “O perfil desejado abrange raciocínio lógico para resolver problemas, curiosidade para aprender sozinho, boa comunicação, ética e cuidado com os dados dos clientes, já que lidamos com informações sigilosas e regras rígidas de privacidade conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nº 13.709/2018”, explica Bruna.

Para apoiar esse aprendizado, a FaceSign faz um acompanhamento, com conversas frequentes e novas tarefas à medida que o estagiário se aperfeiçoa em sua função. “Quando o estágio chega ao fim e o estudante se conecta com a equipe, o caminho natural é a efetivação. Com base no esforço e no desempenho, a empresa busca absorver profissionais já familiarizados com sua cultura. Um exemplo recente foi a contratação de um estagiário para atuar como SDR, focado na pré-venda e na prospecção de novos clientes”, finaliza a gestora do Departamento.