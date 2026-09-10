Motociclista morre em acidente com carreta em rodovia em Fernandópolis 

Acidente foi registrado na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), no sentido Ouroeste/SP. Morte de Luzeilton Ribeiro Vilera, de 31 anos, foi confirmada no local.

Um motociclista de 31 anos morreu na noite desta quarta-feira (9.set) em um acidente na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-534), em Fernandópolis/SP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o motociclista seguia sentido Ouroeste/SP quando, por motivos desconhecidos, bateu em uma carreta que cruzava a pista.

Ainda conforme os patrulheiros, o caminhão transportava vinhaça e o motociclista, que era o único ocupante da moto, teve a morte confirmada no local. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

A vítima foi identificada como Luzeilton Ribeiro Vilera. O trânsito não sofreu alterações e a pista não foi interditada. A Perícia Técnica esteve no local e o corpo foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.