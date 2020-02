CAV anuncia dois reforços para reagir na A2

Lanterna isolado e ameaçado pelo rebaixamento, Pantera Alvinegra contrata o volante Jardel e o meia Diogo Sodré.

O Votuporanguense anunciou na última quarta-feira em suas redes sociais a contratação de mais dois reforços para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista, torneio no qual está ameaçado pelo rebaixamento. Depois de contratar o zagueiro Lucas Gama na semana passada, agora a diretoria investiu no meio de campo.

Um dos reforços é o volante Jardel, de 23 anos, ex-São Bernardo, e que já está em condições de fazer sua estreia na próxima rodada. O outro contratado é o meia Diogo Sodré, de 28 anos, que no ano passado defendeu o Remo e ultimamente estava no Onisilos Sotira, de Chipre. Por isso, o meia ainda depende da liberação de sua documentação.

O CAV ainda não venceu em oito rodadas da Série A2 e ocupa a última colocação da tabela, com apenas três pontos. O Pantera volta a campo pela nona rodada da fase de classificação no próximo sábado, às 16h, quando enfrenta o RB Brasil no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.