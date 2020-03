Motorista fica ferido em acidente na Euclides da Cunha

Batida traseira foi registrada no trevo de Bálsamo (SP) por volta das 23h de sexta-feira (13). Motorista do outro veículo não ficou ferido.

Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo (SP), na noite de sexta-feira (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma batida traseira, no trevo de Bálsamo, por volta das 23h.

Com o impacto, o motorista do caminhão que estava atrás precisou ser socorrido com ferimentos leves e levado para o Centro de Saúde de Bálsamo. O motorista do outro caminhão não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a pista está parcialmente interditada sentido São José do Rio Preto (SP) para a retirada do caminhão, que estava carregado com grãos. Os motoristas que passam pelo trecho precisam usar o acostamento.