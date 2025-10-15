Caminhoneiro é preso com R$ 12 milhões em crack escondido em carga de peixe 

Apreensão ocorreu na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo/SP, na madrugada desta terça-feira (14).

Quase meia tonelada de crack escondida em uma carga coberta de gelo e peixe foi apreendida na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) na madrugada desta terça-feira (14.out), em Bálsamo/SP.

Segundo a Polícia Federal, o caminhão seguia de Rondônia para São Paulo, quando foi abordado. A carga tinha 442 tijolos de crack, totalizando 466 quilos.

Dentro de cada um dos tijolos, a polícia encontrou uma moeda boliviana. A suspeita é que o objeto tenha sido colocado como forma de identificação da origem ou do fornecedor da droga.

O motorista tem 31 anos e estava foragido da Justiça por conta do não pagamento de pensão alimentícia. O indivíduo foi detido e levado à sede da Polícia Federal.