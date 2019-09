Dado entrega pavimentação asfáltica nesta quinta

Obra contou com investimento conquistado por meio de emenda parlamentar do Senador José Anibal.

O Prefeito João Dado entregará a pavimentação asfáltica realizada em diversos bairros da cidade nesta quinta-feira (12/09). A solenidade será às 17h, no prolongamento da Avenida Fortunato Targino Granja, em frente ao Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, na Chácara das Paineiras.

A aplicação de malha asfáltica contou com investimento de cerca de R$ 350 mil, sendo R$ 295,3 mil conquistados por meio de emenda parlamentar do Senador José Anibal e o restante, cerca de R$ 50 mil, de contrapartida do Município.

O local escolhido para a inauguração era reivindicado por moradores, já que com a pavimentação, a via se tornou um acesso importante no final da Avenida José Silva Melo com a Rua Vitório Albarello.

Outros locais que receberam a melhoria foram ruas do Parque Boa Vista I e a pavimentação de trechos de ruas do 1º Distrito Industrial “João Fernandes Cezari