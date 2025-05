Cursos da Saúde da Unifev realizam semana acadêmica com Congresso Interdisciplinar

Evento reuniu alunos e professores de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição entre os dias 12 e 14 de maio.

Entre os dias 12 e 14 de maio, a Unifev promoveu o 13º Congresso Interdisciplinar da Saúde, evento que marcou oficialmente o início das semanas acadêmicas dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. A abertura aconteceu na noite do dia 12, reunindo autoridades acadêmicas, professores e estudantes em um momento de integração e troca de conhecimento.

A programação integrou a 26ª Semana da Enfermagem, a 28ª Semana Acadêmica do Curso de Fisioterapia e a 4ª edição da “AliMente” – Semana da Nutrição. O congresso teve como objetivo aprofundar temas relevantes para as profissões da saúde, promovendo uma formação crítica, generalista e humanizada, além de incentivar o intercâmbio de experiências entre diferentes áreas e instituições.

A cerimônia de abertura contou com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do pró-reitor Prof. Me. Walter Sampaio; além das coordenadoras dos cursos envolvidos: Profa. Ma. Rosana Duran (Enfermagem), Profa. Ma. Ana Paula Pelosi (Fisioterapia) e Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes (Nutrição). O evento também foi prestigiado pelo corpo docente e pelos alunos dos três cursos.

A noite foi iniciada com uma apresentação musical do artista Igor de Andrade, colaborador da Instituição. Em seguida, a palestra de abertura teve como tema “Saúde e Espiritualidade”, ministrada pela docente do curso de Medicina, Profa. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, doutora em Ciências da Saúde e diretora administrativa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), regional de São José do Rio Preto.

Nos dias seguintes, cada curso deu continuidade à sua programação específica, com palestras, minicursos e oficinas práticas, proporcionando aos alunos uma imersão aprofundada em temas atuais e relevantes de suas áreas.