Curso gratuito: Formação para Motofretista

Inscrições podem ser realizadas presencialmente até 12 de dezembro no Sest Senat; capacitação é obrigatória para regularização da profissão.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vinculada ao Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Sest Senat, está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Motofretista, totalmente gratuito e com certificação oficial reconhecida pelo Detran-SP.

A capacitação é obrigatória para profissionais que desejam regularizar sua atuação como motofretista, sendo essencial para o exercício legal da atividade.

As inscrições seguem até o dia 12 deste mês e devem ser feitas presencialmente no Sest Senat, localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia, de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar: foto da CNH atual (fora do plástico e aberta), Prontuário da CNH original para fins de direito e Certidões de Distribuição de Ações Criminais.

As aulas estão previstas para os dias 19, 20 e 21 de dezembro, das 8h às 17h40, no próprio Sest Senat.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3585-0988 (Sest Senat) ou (17) 3406-1488, ramal 29 (CTMO).