Polícia Federal dá sinal verde para internacionalização do Aeroporto de Rio Preto 

Processo de internacionalização provisória do Aeroporto de Rio Preto ainda depende de outros órgãos, mas tendência é que seja aprovado; mudança permite ao Mirassol mandar seus jogos pela Libertadores no Maião.

O Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, em São José do Rio Preto/SP, deve passar por ajustes para receber times internacionais em 2026, após a classificação do Mirassol para a Copa Libertadores. Recentemente o local recebeu visita da Polícia Federal e da Receita Federal que analisaram as condições estruturais.

A adequação é necessária porque a competição exige um aeroporto internacional em um raio de até 150 quilômetros da cidade onde ocorre a partida.

Segundo a assessoria do aeroporto, há exigências da Polícia Federal, Receita Federal, Vigiagro e Anvisa. A administração afirma que o aeroporto tem condições para se adequar. Não serão necessárias obras estruturais, apenas ajustes logísticos e operacionais. O principal requisito é o raio-x de bagagem de porão, equipamento que já está disponível.

A liberação para voos internacionais será temporária e restrita à competição, sem incluir voos comerciais. Os pousos e decolagens devem ocorrer de madrugada para não interferir na rotina do aeroporto.

Nesta terça-feira (9), um avanço foi confirmado, a Polícia Federal deu sinal verde para a internacionalização do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino. Contudo, restam ainda aprovações de outros três órgãos: Receita Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura, porém, à tendência é de que também apresentem decisões favoráveis.