MIS oferece oficina de Fotografia de Eventos e continua com exposição imersiva em realidade virtual em Votuporanga

Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, traz duas atrações culturais imperdíveis para Votuporanga, com acesso gratuito e abertas ao público.

Votuporanga recebe duas atrações culturais e de formação gratuitas por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Nesta quinta-feira (16/5), às 18h30, o fotógrafo Marcelo Andrade ministra a oficina “Fotografia de Eventos”, no auditório interno do Centro Cultura e Turismo do Parque da Cultura. Destinada a participantes a partir de 14 anos, a atividade aborda técnicas, dicas práticas e experiências de cobertura fotográfica de eventos culturais, sociais e corporativos. A oficina é gratuita e não exige inscrição prévia.

A outra atividade se trata da exposição imersiva e interativa “O Cinema de Billy Wilder”, com tecnologia 360°, que segue até o dia 25 de maio no 3º piso do Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura. A exposição faz parte do projeto itinerante MIS Experience 360°. Utilizando tecnologia de realidade virtual, a mostra homenageia um dos maiores diretores da história do cinema e oferece um passeio audiovisual por clássicos como Se Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Quente Melhor e O Pecado Mora ao Lado.

A visitação à exposição está aberta de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. Por meio de óculos de realidade virtual, os visitantes vivenciam a experiência como se estivessem dentro do próprio MIS, em São Paulo, conhecendo curiosidades e bastidores de forma inovadora e sensorial.

Essas atividades fazem parte do programa Pontos MIS, que visa democratizar o acesso à cultura no interior do Estado. A realização é do MIS, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.