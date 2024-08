Apagão deixa cidades do Acre, Rondônia e Mato Grosso sem energia

A Energisa está aguardando autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS) para permitir o restabelecimento do fornecimento. O ONS informou que “suas equipes estão dedicadas à retomada do serviço”, disse a empresa em nota.

Um apagão deixou cidades do Acre, Rondônia e Mato Grosso sem energia nesta quinta-feira (22.ago).

Segundo a Energisa, um problema externo no Sistema Interligado Nacional (SIN), no fim da tarde desta quinta-feira (22), provocou uma interrupção no “sistema que abastece a energia em Rondônia, Acre e no Mato Grosso.

A Energisa está aguardando autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS) para permitir o restabelecimento do fornecimento. O ONS informou que “suas equipes estão dedicadas à retomada do serviço”, disse a empresa em nota.

Ministério de Minas e Energia acompanha situação

O Ministério de Minas e Energia determinou a abertura imediata de uma sala de situação, com participação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do corpo técnico do MME, para garantir a recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência.