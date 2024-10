Bobadilla e Patryck participam de treino com companheiros no São Paulo 

Dupla se recupera de lesões e ainda não está à disposição do técnico Luis Zubeldía.

O lateral-esquerdo Patryck e o volante Damián Bobadilla participaram de parte do treino do São Paulo com os demais companheiros nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Eles se recuperam de problemas físicos e ainda não estão liberados para as partidas.

Há a expectativa de que Bobadilla, em recuperação de dores no adutor direito, fique à disposição para enfrentar o Bahia, na próxima terça-feira, às 21h30, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Patryck, recuperando-se de uma fratura na clavícula direita, deve precisar de mais tempo para voltar a jogar.

Nesta terça-feira, eles participaram de uma atividade em campo reduzido com os demais companheiros. Depois, foram entregues à preparação física.

Liberado para treinar normalmente, o volante Alisson também participou da atividade com os demais companheiros nesta quarta-feira. O jogador agora aprimora o condicionamento físico para ficar à disposição do São Paulo novamente.

O meia Michel Araújo, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, fez trabalho com a preparação física. Ele não tem prazo para voltar.

Com 51 pontos, o São Paulo é o sexto colocado do Brasileiro, três pontos atrás do Flamengo, o quarto.

*Com informações do ge

