Polícia prende idoso condenado por abusar de neta da companheira dele em Rio Preto 

O indivíduo de 61 anos foi localizado no bairro Estância Unitra nesta terça-feira (29).

A Polícia Civil prendeu um homem, de 61 anos, condenado por abusar da neta da companheira dele em São José do Rio Preto/SP. O idoso foi localizado nesta terça-feira (29.out) no bairro Estância Unitra após o cumprimento do mandado de prisão.

As investigações começaram depois que a mãe da vítima, uma menina de oito anos, relatou à polícia que percebeu mudanças no comportamento da criança. Ao verificar o celular da filha, a mulher encontrou vídeos com conteúdo inapropriado para menores de idade.

Após ser questionada, a criança disse que o companheiro da avó exibia as imagens no celular e a induzia a procurar por imagens pornográficas na internet.

Além disso, afirmou que o idoso tocou nas partes íntimas dela por diversas vezes. Segundo a vítima, os abusos ocorriam na ausência da avó e de outros familiares.

O caso foi encaminhado à Justiça e o homem foi condenado a dez anos e seis meses de reclusão em regime fechado. A prisão dele foi realizada pelas equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Operações Especiais (GOE).

*Com informações do g1

