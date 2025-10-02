Curso Aplicação de Injetáveis aprimora habilidades de graduandos de Farmácia na Unifev

Capacitação foca na segurança do paciente, técnica humanizada e cumprimento de normas para as boas práticas na manipulação do medicamento.

O curso de Aplicação de Injetáveis, promovido pela graduação de Farmácia da Unifev, capacitou alunos e profissionais da área da saúde nos dois últimos sábados (20 e 27/9), no câmpus Centro da Instituição. A iniciativa teve o objetivo de aprimorar as habilidades dos participantes para a realização segura, humanizada e eficaz desse procedimento, considerado fundamental no cotidiano da saúde.

O Prof. Me. Bruno Benhocci Santana, supervisor da capacitação, destacou a importância da abordagem prática das aulas. “Nosso objetivo é garantir que os discentes, futuros profissionais, realizem este procedimento de maneira correta, humanizada e eficaz, prezando sempre pela saúde do paciente. O curso é uma atualização essencial nas técnicas de aplicação de injetáveis, incluindo as vias intramuscular, subcutânea, intradérmica e intravenosa”, explicou o docente.

Com uma programação que incluiu aulas teóricas e práticas, os participantes tiveram contato com tópicos importantes, como a legislação de aplicação e dispensação de injetáveis, análise de prescrição médica, boas práticas na manipulação do medicamento, técnicas de aplicação (intramuscular e subcutânea) e muitos outros.

O coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, ressaltou o diferencial que a capacitação oferece na formação dos estudantes. “O mercado de trabalho tem uma necessidade crescente de profissionais qualificados para atender de forma eficiente os pacientes, seja em farmácias, hospitais e unidades de saúde. Ter a proficiência na aplicação de injetáveis, aliada ao conhecimento de legislação e boas práticas, torna esse curso um diferencial, formando um profissional pronto para os desafios exigidos atualmente,” comentou o coordenador.