Cuidado com dignidade

No Brasil, o Dia Nacional do Idoso é celebrado hoje (1º de outubro), mesma data em que a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o Dia Internacional da Terceira Idade.

A escolha do dia tem como objetivo chamar atenção para os direitos das pessoas idosas, estimular reflexões sobre o envelhecimento ativo e promover o respeito àqueles que já contribuíram tanto para a sociedade. A data também reforça a necessidade de políticas públicas e de práticas cotidianas que assegurem dignidade e qualidade de vida nesta fase.

Nesse contexto, cresce o debate sobre o papel das instituições de longa permanência e clínicas especializadas no cuidado com os idosos. A enfermeira Luciana Zanetoni, com mais de 25 anos de atuação em saúde e uma das fundadoras da Clínica de Assistência Estar Bem, em Votuporanga, explica que a escolha de um espaço adequado começa pela análise das reais necessidades de cada pessoa.

“As famílias devem observar atentamente o nível de autonomia do idoso nas atividades básicas, como alimentação, higiene, locomoção e uso de medicação, além de avaliar questões cognitivas, emocionais e possíveis comorbidades. Escolher uma clínica de assistência ao idoso é importante porque oferece cuidado especializado, segurança e apoio no dia a dia”, afirma ela.

A especialista destaca ainda sinais de que um idoso pode precisar de acompanhamento mais próximo, como quedas frequentes, esquecimentos, dificuldades para realizar atividades cotidianas, mudanças de comportamento e agravamento de doenças crônicas. Nesses casos, o suporte multiprofissional faz toda a diferença.

“O cuidado multiprofissional aborda o idoso de forma integral. Enquanto a equipe de enfermagem garante os cuidados diários, fisioterapeutas trabalham a mobilidade, psicólogos oferecem suporte emocional, terapeutas ocupacionais estimulam a autonomia, nutricionistas planejam dietas e fonoaudiólogos auxiliam na deglutição e na comunicação. Esse trabalho conjunto promove bem-estar físico, mental e social”, explica.

Outra questão importante é compreender a diferença entre casa de repouso e clínica de assistência. A primeira é indicada para idosos com maior autonomia, que necessitam de auxílio básico e de um ambiente de socialização. Já a clínica é voltada para aqueles que demandam cuidados contínuos e especializados, como no caso de doenças neurológicas ou uso de dispositivos médicos.

“Na clínica de assistência, a presença de enfermeiro graduado 24 horas por dia é obrigatória, o que garante maior suporte técnico e segurança”, pontua Luciana.

Para além da assistência médica, a convivência social e a realização de atividades recreativas são essenciais para um envelhecimento saudável.

“A socialização evita o isolamento, fortalece vínculos afetivos e estimula a memória, enquanto as atividades culturais e cognitivas aumentam a autoestima e o senso de pertencimento”, completa.

Fundada em 2016, a Clínica de Assistência Estar Bem nasceu do desejo de oferecer um novo conceito em cuidar. Com estrutura acolhedora, equipe multidisciplinar e atendimento a idosos em diferentes graus de dependência, a instituição alia técnica, humanização e dignidade. O espaço promove desde cuidados paliativos e reabilitação pós-cirúrgica até passeios culturais mensais, sempre com portas abertas às famílias.

“Somos uma família acolhendo e cuidando do seu bem mais precioso”, resume Luciana.

