Solidariedade: “Aquece Votu” segue até o dia 31 de julho 

Doações podem ser feitas diretamente no Fundo Social e serão aceitos itens de frio como blusas e jaquetas, calçados, cobertores, mantas, meias e roupa de cama tudo em bom estado de conservação.

Amor combina com cobertor e não com frio. É nesse clima que o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga segue promovendo, até o dia 31 deste mês, a campanha “Aquece Votu 2024” com o intuito de arrecadar agasalhos em bom estado de conservação para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que ajudam essa população.

Doações de agasalhos e outros itens de frio como blusas e jaquetas, calçados, cobertores, mantas, meias e roupa de cama, tudo em bom estado de conservação, podem ser feitas diretamente no Fundo Social, anexo à Prefeitura, localizado na Rua São Paulo, nº 3.227, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, exceto em feriados ou ponto facultativo.

O telefone do Fundo Social para mais informações é o (17) 3405-9700 (ramais 9711 ou 9716).