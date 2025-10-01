Infância em cena

Curta-metragem ‘Bora Brincar’, realizado por adolescentes do Cras Leste dentro do projeto ‘Luz, Câmera, Diversão!’, será exibido gratuitamente no Parque da Cultura e traz o trabalho infantil como tema central

O cinema do Parque da Cultura recebe hoje (1º de outubro), às 19h, a exibição gratuita do curta-metragem “Bora Brincar”, realizado por adolescentes de 12 a 16 anos atendidos pelo Cras Leste, dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Tudo Azul”.

A produção faz parte do projeto “Luz, Câmera, Diversão!”, idealizado pela produtora cultural Dayane Lemos, com apoio da Prefeitura de Votuporanga por meio do Programa Bolsa Cultura 2025 viabilizado pela Secretaria de Cultura e Turismo.

O filme nasceu da vontade dos jovens em experimentar o universo da sétima arte.

“Os adolescentes do Cras Leste me motivaram. A animação deles em fazer cinema é contagiante. Cinema é uma arte coletiva e levar isso para os bairros afastados é a coisa mais importante. Ver adolescentes criando, fazendo filme, é lindo”, conta Dayane.

Com aulas realizadas entre julho e setembro, os dez alunos se revezaram nas diferentes funções que envolvem a produção de um curta-metragem. Desde a criação do roteiro, passando pela captação de som e imagem, até a direção de arte, todos puderam experimentar cada etapa.

A coordenação foi de Dayane, que ministrou oficinas de roteiro, produção, captura e direção de arte. O grupo também contou com o apoio de outros três professores: Beatriz (maquiagem e cabelo), João Teixeira (interpretação e atuação) e Mateus Cruz (edição e finalização).

“Bora Brincar” conta a história de Fernanda, uma menina que não consegue ficar acordada nas aulas e nunca tem tempo para brincar. Intrigados, colegas e professores se unem para entender o motivo de tanto cansaço e descobrem, juntos, como ajudá-la.

O enredo traz à tona a discussão sobre o trabalho infantil, tema da campanha da Assistência Social, tradicionalmente trabalhada no mês de junho, mas que ainda enfrenta silenciamentos.

“É um tema inviabilizado por conta do senso comum, que muitas vezes trata como normal”, ressalta Dayane.

As gravações aconteceram no próprio Parque da Cultura, nas ruas do bairro São Cosme e dentro do Cras Leste. Durante o processo, dificuldades e descobertas renderam momentos de descontração.

“Cada criança tem uma habilidade, mas decorar o texto sempre foi uma dificuldade. Isso gerou vários erros, que estamos montando em um making of com alguns memes”, revela a produtora.

O projeto “Luz, Câmera, Diversão!” vem sendo desenvolvido por Dayane desde 2024, quando, sem recursos, realizou um primeiro curta com os jovens. Agora, com o apoio da Bolsa Cultura, o trabalho ganhou força e estrutura.

“As oficinas, o set, as ideias… é isso o que mais me motiva”, afirma.

A sessão de estreia será aberta a toda a população, marcando não apenas a realização de um filme, mas também o fortalecimento de vínculos, o incentivo em arte e o protagonismo juvenil em Votuporanga.

SERVIÇO

Lançamento do curta-metragem “Bora Brincar”

Data: hoje (1º de outubro), às 19h

Local: Cinema Cultura, Parque da Cultura

Entrada gratuita