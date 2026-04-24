Novos exames indicam lesão grave, e Estêvão planeja viagem ao Brasil para tentar jogar a Copa 

Atacante quer fazer tratamento conservador no Brasil para tentar se recuperar a tempo de ser convocado.

Estêvão corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Novos exames feitos pelo jogador em Londres indicaram uma lesão grave na coxa direita do atacante do Chelsea, e o brasileiro pretende se tratar no Brasil para tentar conseguir se recuperar a tempo de ser convocado para a disputa da Copa do Mundo.

Os exames mostraram uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita. O Chelsea, inicialmente, sugeriu que Estêvão operasse imediatamente. Se fizesse isso, não teria tempo de se recuperar a tempo do Mundial. O Brasil estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho.

O brasileiro neste momento negocia com os dirigentes do Chelsea para ser liberado para viajar ao Brasil e realizar um tratamento conservador no país, com a CBF em contato constante com o clube inglês. É difícil, mas seria a única esperança em se recuperar a tempo.

Inicialmente, o primeiro exame feito por Estêvão, no domingo, havia indicado que a lesão não era grave, mas a reincidência das dores fez com que um novo teste fosse realizado com a notícia de um problema mais grave. Estêvão se machucou no último sábado na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United.

Carlo Ancelotti convocará os 26 jogadores no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. A seleção brasileira realiza dois amistosos antes da Copa: o primeiro dia 31 de maio, no Maracanã, contra o Panamá, e o segundo dia 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos. A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo. Depois da estreia contra o Marrocos, enfrentará o Haiti, dia 19 de junho, e a Escócia, dia 24.

Estêvão faz 19 anos daqui a dois dias e foi um dos destaques da seleção brasileira desde que Ancelotti assumiu. O atacante tem 11 partidas pelo Brasil e cinco gols marcados.

*Com informações do ge