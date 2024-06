Empresário e apresentador de Podcast de Votuporanga faz doação para Santa Casa  

Todo o leite arrecadado vai ser usado para alimentação de pacientes e colaboradores da Santa Casa.

Na última quarta-feira (12.jun), o empresário Ademir Carvalho doou mais de 80 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga. “Eu tenho um podcast chamado Papo Votu, e dentro dele eu faço entrevistas. E eu não cobro nada desses entrevistados, mas peço que converta esse valor que eu receberia em donativos. O meu entrevistado, o gestor de marketing Matheus Nascimento, escolheu doar leite para Santa Casa”, explica o empresário.

A solidariedade não é estranha para Ademir, que já foi morador de rua. Após conseguir se erguer no mundo dos negócios, hoje ele é o CEO do do Grupo Mix de Franquias, presente em 12 estados brasileiros e 5 países. “Eu estou sempre tentando ajudar. Já doei uma franquia da minha marca com vendedor de suco, no programa do Gugu, já ajudei a realizar o sonho de três crianças carentes no Domingo Show do Geraldo Luis, ajudo uma ONG em Angola chamada ATOS. E agora estamos ajudando a Santa Casa, então é um prazer estar aqui!”, finaliza Ademir.

Todo o leite arrecadado vai ser usado para alimentação de pacientes e colaboradores da Santa Casa. Para Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pelo Setor de Captação de Recursos, doações como essa são sempre muitas bem-vindas, “A Santa Casa está sempre de portas abertas para receber doações. Gostaria de agradecer muito o Ademir e o Matheus pela generosidade”, diz Rosemir.

Para realizar uma doação para Santa Casa, entre em contato com a Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133 ramal 2378.