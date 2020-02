Idoso morre após ser agredido por criminoso; crime aconteceu no sítio da família

A vítima, Walcir Ciconi, de 82 anos, foi morta a facadas, enquanto sua mulher foi espancada brutalmente. O crime, que possivelmente poderá ser considerado latrocínio, roubo seguido de morte-, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (12) numa casa que fica numa propriedade rural a 13 quilômetros de Votuporanga, próximo da Estação Experimental, na vicinal que liga Votuporanga a Floreal.

Consta que que a idosa de 75 anos foi trancada no quarto do casal e ameaçada de morte. Em um momento, ela pediu para usar o banheiro, que fica fora da residência. O criminoso a levou com a faca encostada nas costas. Mas no caminho, o criminoso foi atacado pelos cães da propriedade. A idosa conseguiu fugir do sítio e pediu ajuda para a Polícia Militar.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele se encontrava ao lado do corpo de Walcir tentando atear fogo na vítima. O agressor de 36 anos tem passagens por tráfico de drogas foi levado para o 2º Distrito Policial onde foi ouvido e se encontra a disposição da Justiça.

O Corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A Polícia Científica está no local para emitir um laudo pericial