Fim do jejum: Cav vence a primeira após nove jogos

Gol de Pedro Bortoluzo, São Paulo, aconteceu aos cinco minutos de jogo.

As duas piores campanhas da Série A2 do Paulista se encontraram na tarde deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada. No duelo entre o lanterna Votuporanguense e o vice-lanterna RB Brasil, o último colocado levou a melhor e conquistou a primeira vitória na competição com gol do atacante Pedro Bertoluzo, revelado pelo São Paulo, logo aos cinco minutos do primeiro tempo.

Com o placar por 1 a 0, o Votuporanguense chegou aos seis pontos, mas não saiu do lugar. O RB Brasil, por sua vez, voltou à degola com a segunda derrota consecutiva e com a vitória do São Bento. Estacionado nos sete pontos após o terceiro jogo de jejum, o Toro Loko caiu para o 15º lugar.

Os times voltam a campo na quarta-feira. Enquanto o RBB visita a vice-líder Portuguesa Santista no Ulrico Mursa, às 20h, o Votuporanguense tentará dar sequência à reação contra o Audax, às 15h, em casa.