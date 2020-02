Saúde Estadual descarta casos de coranavírus na região

Em todo o estado são 66 casos suspeitos da nova doença. Nhandeara e Rio Preto estão fora.

A Secretaria de Estado da Saúde descartou nesta sexta-feira (28) os dois casos monitorados de coronavírus, sendo um de Rio Preto e outro de Nhandeara. Em todo o estado são 66 casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19). Além dos sintomas respiratórios, os pacientes têm histórico de viagem ou contato com caso suspeito.

Foram descartados laboratorialmente 15 suspeitos notificados até quinta-feira (27). Outros 22 foram excluídos porque não preenchiam critério da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja: não tinham febre ou não houve registro de viagem a locais de transmissão da doença. Portanto, 48 casos suspeitos permanecem sob investigação e somam-se a outros 18, incluídos hoje no balanço.

“Seguimos trabalhando para dar respostas rápidas diante da notificação de casos suspeitos, com a investigação e articulação com o Instituto Adolfo Lutz para diagnóstico laboratorial”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Helena Sato.

O Estado de SP segue com apenas um caso confirmado de COVID-19, até o momento. O homem está em isolamento domiciliar, estável e bem.

Trata-se de um residente da Capital que esteve na Itália em fevereiro. Retornou ao Brasil em 21 de fevereiro e apresentou sintomas suspeitos, como tosse, coriza e febre, compatíveis com a suspeita de COVID-19. Foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein, que fez o diagnóstico na terça-feira (25), confirmado contraprova no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional para análise de amostras dos casos suspeitos, conforme definição do Ministério da Saúde.

Monitoramento dos “comunicantes”

Comunicantes são familiares e pessoas que possam ter tido contato próximo com o caso confirmado para COVID-19. Estas pessoas são monitoradas pelas equipes de saúde municipais e não são ou serão considerados casos suspeitos se não apresentarem febre associada aos sintomas respiratórios como tosse, coriza ou dificuldade para respirar.

No total, houve 34 comunicantes do caso confirmado; destes três pessoas da família eram suspeitos, que inclusive já tiveram resultado laboratorial negativo para a doença. Portanto, no momento, os outros 31 comunicantes seguem sob acompanhamento.

Todas as ações e medidas adotadas em SP seguem protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Informação e Prevenção

O Governo do Estado criou um site específico para orientar a população sobre o tema:www.saude.gov.br/coronavirus. Nele, é possível encontrar explicações gerais e materiais para download, incluindo um Guia de Prevenção e uma relação de dúvidas frequentes, além de cartazes, vídeos e áudios de entrevistas com especialistas.

Casos suspeitos de coronavírus em SP:

Casos suspeitos Bauru 1 Caieiras 2 Campinas 4 Franca 1 Guarulhos 1 Ibiúna 2 Itararé 2 Lorena 1 Praia Grande 1 Pindamonhangaba 1 Pederneiras 1 Ribeirão Preto 1 Santos 1 São Caetano do Sul 1 São Carlos 1 São Paulo 41 Sorocaba 2 Valinhos 1 Em investigação* 1

*Município não especificado em sistema, em fase de investigação sobre o local de residência.